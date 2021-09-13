Почти жара: какая погода будет в Волгограде и области 14 сентября

Во вторник будет переменная облачность Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгоградскую область пришло бабье лето, на улице установилась теплая, почти жаркая погода. Во вторник, 14 сентября, синоптики прогнозируют переменную облачность без осадков как по региону, так и в Волгограде. Как рассказали «КП-Волгоград» в Волгоградском ЦГМС, в ближайшие сутки ветер подует с юга со скоростью 5-10 м/с, возможны порывы до 11-14 м/с.

По области температура воздуха в ночные часы будет +12...+17°, местами она опустится до +7º. Завтра днем +23...+28°. В Волгограде в ночь с понедельника на вторник +14...+16°, днем +25...+27°.

Отметим, из-за жаркого лета очень сильно обмелела Нижняя Волга, Волжская ГЭС перешла на минимальный режим сброса воды за последние 20 лет. Из-за сложной гидрологической обстановки в Волгограде из речпорта до острова Сарпинский с 13 сентября стали ходить теплоходы с меньшей осадкой.