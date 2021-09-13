Из-за обмелевшей Волги на рейсы до Сарпинского заменили теплоходы

Волгоградский речпорт ежедневно ведет мониторинг акватории реки Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Аномальная жара осложнила гидрологическую обстановку в бассейне Нижней Волги. Очень мало воды в реке и в Волгограде. Из-за обмеления с 13 сентября из речпорта на остров Сарпинский на некоторые рейсы вместо теплоходов типа «ОМ» стала выходить «Москва», которая имеет меньшую осадку. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в администрации Волгограда.

- Это решение - одна из мер, принимаемых муниципалитетом в условиях сложной гидрологической ситуации, связанной с низким уровнем воды в Волге, - отметили в мэрии.

По информации Федерального агентства водных ресурсов уровень воды в водохранилищах приближается к предельно низким отметкам. Среднесуточный сброс воды через Волжскую ГЭС снизился до уровня 4700±100 м3/сек - минимальный показатель за последние 20 лет. Такой режим будет действовать с 11 сентября до 10 октября.

- Службы речпорта осуществляют постоянный контроль за ситуацией в акватории: утром перед первым пассажирским рейсом и в дальнейшем несколько раз в течение дня с помощью технических средств проводятся замеры глубин на маршрутах движения пассажирских теплоходов, осуществляется мониторинг потока воды, поступающего через Волгоградский гидроузел, капитаны речных судов после каждого рейса докладывают обстановку на фарватерах, - добавили в мэрии.

Принимаемые меры позволяет оперативно корректировать маршруты движения теплоходов, их загрузку и направление по маршрутам с малыми глубинами судов с меньшей осадкой, чтобы сохранить сообщение с островом. Сейчас в Волгограде ходят 6 речных маршрутов с девятью теплоходами.