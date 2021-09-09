Сбросы на Волжской ГЭС снизили до минимальных за последние 20 лет

ГЭС снизит сбросы на 500 кубов в секунду. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Осенью 2021 года Волга сильно обмелеет. В третьем квартале приток воды к Волжско-Камскому каскаду ожидается близким к историческому минимуму. Как сообщили «КП-Волгоград» в Росводресурсах, нижняя граница притока воды близка к минимальным значениям за последние 20 лет. Все из-за засушливого лета.

В августе в водохранилища поступило лишь 72% нормы. На юге России стояла аномальная жара, люди включили кондиционеры, энергопотребление резко возросло. Специалистам пришлось увеличить сбросы через Волгоградский гидроузел, чтобы не допустить отключения потребителей. Также повышали пропуски через Жигулевский и Нижегородский гидроузлы. В сентябре приток прогнозируют на уровне 75%. Так что проблемы останутся.

- Жаркое и засушливое лето привело к снижению водных запасов на Волге и Каме. Теплый фон снижается постепенно, обильных дождей, которые могли бы улучшить ситуацию, не ожидается. Навигация испытывает затруднения, есть вопросы у представителей рыболовства и энергетики, - прокомментировал ситуацию заместитель руководителя Росводресурсов Вадим Никаноров. - Но в приоритете всегда – потребности населения, обеспечить водой в первую очередь нужно питьевые водозаборы.

На заседании межведомственной рабочей группы приняли решение, что с 11 сентября по 10 октября большинство водохранилищ Волжско-Камского каскада будут работать в режиме поддержания уровня воды в районе минимальных значений, периодически делая навигационные попуски. Для Волжской ГЭС установили режим работы со средними за период сбросными расходами 4700±100 кубометров в секунду (обычно от 5000 и выше). При этом допускается уровень воды в Волге ниже гидроузла меньше отметки минус 11,0 метров. На сегодня он равен 12 метрам. При необходимости Росводресурсы будут оперативно корректировать эти значения.

Хватит ли этого Волгограду для того, чтобы обеспечить жителей водой? В «Концессиях водоснабжения» заверяют, что при удержании таких параметров водоснабжение областного центра будет осуществляться в штатном режиме.

- Отметка по сбросу воды в размере 4700 кубометров в секунду является допустимой для нормативной работы водоканала, - подчеркивают в компании, которая снабжает Волгоград водой.