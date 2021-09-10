Где перекроют дороги в День города 2021 в Волгограде

Нулевую продольную перекроют на час. Фото: Андрей МИРЕЙКО

В 2021 году День города в Волгограде отмечать будут скромно, массовые мероприятия свели к минимуму. Однако дороги на время праздника все же перекроют. Как сообщили «КП-Волгоград» в мэрии, 12 сентября 2021 для транспорта временно перекроют дорогу на Центральной набережной. Приостановят движение на Нулевой продольной всего на час на время проведения праздничного музыкального и светового флешмоба и салюта.

Перекроют в День города не всю рокадную дорогу, а только часть Центральной набережной у главной лестницы. Проезд для автомобилистов будет закрыт с 20.00 до окончания фейерверка, который начнется в 21.00 на участке Нулевой продольной от речпорта до улицы Комсомольской.

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