11 и 12 сентября 2021 День города в Волгограде: куда сходить, программа праздничных мероприятий

День города скромно отметят на набережной. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Волгоград отметит свой 432-й день рождения 11 и 12 сентября 2021 года. Из-за коронавирусных ограничений праздник будет весьма скромным, многое уйдет в онлайн. Самыми интересными событиями в программе праздничных мероприятий на День города 2021 в Волгограде станут винный фестиваль Volga-Don WINE FEST, ярмарки, парусная регата и салют на Центральной набережной. Путеводитель «КП-Волгоград», подскажет, что будет интересного, куда сходить и что посмотреть.

КУДА ПОЙТИ НА ДЕНЬ ГОРОДА В ВОЛГОГРАДЕ 11 И 12 СЕНТЯБРЯ 2021: ЯХТЫ, ЯРМАРКИ, ФЕСТИВАЛЬ ВИНА И САЛЮТ

В выходные, 11 и 12 сентября 2021 День города в Волгограде отметят на Центральной набережной и в пойме реки Царицы. С 11 до 19 часов в субботу у музея «Россия – моя история» развернется ярмарка, где самую вкусную свою продукцию представят волгоградские фермеры и производители. Мед, овощи, фрукты, сыры, рыба, мясо, деликатесы, сладости, выпечка – многое можно будет не только приобрести, но и продегустировать.

С 12 до 18 часов 11 сентября 2021 на День города в Волгограде перед входом в музей в пойме Царицы откроется первый фестиваль российских вин Volga-Don WINE FEST. Здесь соберутся виноделы из разных уголков страны, в том числе из Дубовки, на площадке представят более 250 вин, а также сыры и деликатесы. Гостей ждут дегустации известных марок и новинок, мастер-классы от экспертов федерального уровня и даже конкурс сабража - открывания бутылки по-гусарски. Учтите, если остальные мероприятия будут бесплатными, то за это удовольствие придется заплатить. Билет в зону дегустации обойдется в 800-1000 рублей (можно докупить дополнительные купоны), билет на мастер-класс стоит 500-800 рублей, на конкурс сабража – 1000-1200 (заранее дешевле). Продаются билеты на сайте.

И с полудня до 22 часов 11 и 12 сентября в пойме Царицы будут работать хэнд-мейд ярмарка О!Маркет, зоны отдыха и фуд-корт.

Оба праздничных дня 11 и 12 сентября 2021 года волгоградцы смогут полюбоваться красивыми яхтами и оценить их возможности во время парусной регаты «Кубок Сталинграда», которая пройдет на Волге в районе Центральной набережной с 12 до 18 часов.

Вечером 12 сентября 2021 День города в Волгограде отметят музыкальным парадом на нижней террасе Центральной набережной, он продлится всего полчаса - с 20.30 до 21.00. И завершится программа праздничных мероприятий ярким фейерверком. Начнется салют в 21.00.

КОРОТКО О ГЛАВНОМ НА ДЕНЬ ГОРОДА 2021 В ВОЛГОГРАДЕ

11 сентября с 11.00 до 18.00 – винный фестиваль в пойме Царицы в шатрах у входа в музей «Россия - моя история»

11 и 12 сентября с 11.00 до 22.00 – ярмарки в пойме Царицы у музея «Россия - моя история»

11 и 12 сентября 2021 с 12.00 до 18.00 - парусная регата «Кубок Сталинграда», набережная

11 и 12 сентября 2021 с 14.00 до 19.00 - выставка макетов «Траектория развития города» на верхней террасе Центральной набережной

11 и 12 сентября 2021 с 12.00 до 19.00 – фотосушка и фотовыставка в Комсомольском саду

12 сентября 2021 с 12.00 до 14.00 - авто-, мотопробег, нижняя терраса Центральной набережной – проспект Ленина – Мамаев курган – площадь Павших Борцов

12 сентября 2021 с 15.00 до 19.00 - музыкальный парад по главным улицам Волгограда, с 20.30 до 21.00 – на нижней террасе Центральной набережной

12 сентября 2021 в 21.00 начнется праздничный салют на День города на нижней террасе Центральной набережной Волгограда