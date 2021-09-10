Салют 12 сентября 2021 на День города в Волгограде: когда начнется и где смотреть

На День города в Волгограде будет два фейерверка. Фото: Кирилл ПЕНКИН

Несмотря на то, что Волгоград второй год живет в режиме ограничений по коронавирусу, День города 2021 будут отмечать два дня – 11 и 12 сентября. Будет и концерт, и салют. Яркий фейерверк украсит небо над Центральной набережной вечером в воскресенье, 12 сентября 2021. Начнется салют в День города в Волгограде в 21.00 по московскому времени. Еще один салют увидят в этот день жители самого отдаленного от центра Красноармейского района.

Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе мэрии, салют 12 сентября в Волгограде устроят на нижней террасе Центральной набережной. Пиротехники будут работать в районе нового участка набережной с фонтанами слева от главной лестницы. Посмотреть салют в День города 2021 в Волгограде можно будет с нижней и верхней террасы, из-за Волги, с воды или из окон ближайших домов. А вот саму главную лестницу до салюта перекроют, так как за полчаса до фейерверка в 20.30 на набережной начнется музыкальный парад и флешмоб, на лестнице будут показывать световые фигуры 300 волонтеров. Кстати, на это время перекроют и нулевую продольную.

Жители Красноармейского района Волгограда смогут посмотреть салют в День города 12 сентября 2021 года на бульваре Энгельса, в парке и вокруг дома №1а. А до этого их ждет четырехчасовой концерт на крыше.