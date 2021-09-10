В День города в Волгограде пройдет музыкальный парад

Волгоградцам сделают музыкальный подарок артисты. Фото: мэрия

В эти выходные, 11 и 12 сентября 2021 Волгоград будет отмечать День города. В довольно скромной программе праздничных мероприятий – ярмарки и салют, еще одной фишкой праздника в период коронавирусных ограничений станет музыкальный парад «Поем с тобой, любимый город!». Как сообщили «КП-Волгоград» в мэрии, в воскресенье, 12 сентября, с 15 до 19 часов по главным улицам во всех районах Волгограда проедут восемь празднично украшенных автомобилей артисты, чтобы поздравить жителей с Днем города.

Споют для волгоградцев популярные песни в день города артисты Волгоградконцерта, Музыкального и Молодежного театров, а также студенты и преподаватели консерватории имени Серебрякова. Услышать их можно будет не только вдоль дорог, но и на остановках, которые будут делать на площадях, в скверах, парках, на набережных и даже во дворах. А в финале артисты соберутся на Центральной набережной. В 20.30 они споют все вместе, а триста волонтеров будут создавать светящиеся фигуры на главной лестнице. Завершится праздник в честь Дня города в Волгограде 12 сентября 2021 фейерверком, который начнется на набережной в 21.00.

Что еще посмотреть и куда пойти в День города 11 и 12 сентября 2021 в Волгограде смотрите здесь. Погода в праздничные выходные будет благоволить прогулкам. Учтите, на офлайн-мероприятиях в общественных местах могут потребовать надеть маски и соблюдать социальную дистанцию.