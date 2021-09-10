Какая погода будет в Волгограде в выходные на День города 11 и 12 сентября

В Волгограде в выходные будет тепло Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгограде и области установилась теплая и солнечная погода, в ближайшие выходные на День города она не поменяется. Как рассказали «КП-Волгоград» в Волгоградском ЦГМС, 11 сентября в регионе прогнозируется переменная облачность без осадков. Ветер подует с востока с максимальными порывами 8-13 м/с по области и 6-11 м/с в Волгограде.

По области температура воздуха в ночь с пятницы на субботу составит +11...+16°, местами столбики термометров упадут до +6º, завтра днем +22...+27°. В Волгограде в ночь на 11 сентября +12...+14°, в дневные часы +23...+25°.

В воскресенье в Волгограде будет также без осадков. В областном центре в ночь с 11 на 12 сентября температура воздуха прогнозируется +13...+15°, днем +23...+25°. Так что погода благоволит для прогулок на выходные, а ведь они будут праздничными. В субботу и воскресенье Волгоград отметит 432-й день рождения.

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