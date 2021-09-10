В Волгограде появятся две новые остановки общественного транспорта

На новых остановках общественный транспорт будет тормозить по требованию пассажиров Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде появились две новые остановки общественного транспорта. В Дзержинском районе троллейбусы и маршрутки начнут останавливаться на проспекте имени Жукова вблизи примыкания к нему улицы Енотаевской. Остановка называется «Центр Здоровая спина», она располагается по направлению к Самарскому разъезду. Общественный транспорт будет останавливаться по требованию пассажиров. Еще одна остановка была образована в Ворошиловском районе. Как рассказали «КП-Волгоград» в администрации города, она получила название «Новая Садовая».

По просьбам горожан остановочный пункт появился на улице Неждановой между «Пятым участком ВПЭЛС» и «Новым кладбищем». Автобусы и маршрутки здесь также будут тормозить по требованию. Так что пассажирам стоит заранее предупреждать водителей, чтобы не проехать дальше.

- В адрес транспортных предприятий департаментом городского хозяйства администрации Волгограда направлено соответствующие извещения для внесения изменений в схемы движения по маршрутам. Пользоваться новыми остановками волгоградцы смогут уже со следующей недели, - отметили в мэрии.

Также в Волгограде сменилось название одной остановки в Красноармейском районе. Конечный пункт маршрутки №83а в районе примыкания улиц Довженко и Моцарта вместо «Автоцентра Москвич» стал «Улицей Моцарта».

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