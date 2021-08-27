Волгоградцы продолжат добираться до речпорта на маршрутке Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде с 1 сентября изменится схема движения маршрутки №98. Она теперь будет ходить между конечными остановками «ТЦ Метро» и «Улица Ткачева». Сейчас микроавтобусы курсируют до Волгоградского речного порта. Изменить маршрут №98 решил департамент городского хозяйства на основании заявления перевозчика. Документ был опубликован на сайте мэрии Волгограда, сообщает «КП-Волгоград».

Речной порт не останется отрезанным от последней маршрутки, которая до него ходить. Микроавтобусы №98 продолжат следовать до причалов, но конечной остановкой теперь будет улица Ткачева. От ТЦ «Метро» общественный транспорт продолжит курсировать по привычному маршруту через Семь ветров и поселок Ангарский. С улицы Краснознаменской маршрутка будет спускаться на набережную, где у нее будут остановки «музей Россия – моя история», «Речпорт». Далее она будет делать остановки «Современник», «Медуниверситет», «Комсомольская», «Порт-Саида», «Университет», «Площадь Ленина», «7-я Гвардейская», «Пархоменко», «Хиросимы», «Красные Казармы» и заканчивать маршрут на улице Ткачева. Протяженность движения с 1 сентября составит около 25 километров.

Напомним, с 28 августа в Волгограде изменится схема движения маршрутки №6а.