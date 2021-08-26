В Волгограде маршрутка №6а начнет ходить по-новому

Маршрутка №6а будет заезжать в микрорайон Санаторный Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде с 28 августа изменится схема движения маршрутки №6а. Она начнет ходить до остановки «улица Пролетарская» в Красноармейском районе, рассказали «КП-Волгоград» в администрации города. Также маршрут будет проложен через крупный микрорайон Санаторный, среди жителей которого увеличилась потребность в общественном транспорте.

Маршрутки будут уходить от конечной остановки у ТРК «Акварель», по проспекту Университетскому проедут до поворота на улицу Григория Засекин, продолжат движение по улицам Пожарского, Санаторной, вернутся на Вторую продольную и по ней проследуют до Пролетарской.

Новая схема движения маршрута №6а. Источник: Администрации Волгограда.

- Маршрут №6а обслуживается комфортабельными автобусами малого класса. Интервал движения составит не более 10-15 минут в часы пик, - отметили в мэрии.

Сейчас маршрутка №6а ходит между ТРК «Акварель» и Авиагородком.