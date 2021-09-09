В Волгограде за 20 миллионов построят новое мини-футбольное поле

Мини-футбольное поле построят до 1 декабря Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде появится новая мини-футбольная площадка с искусственным газоном. Поле построят на территории ФОКа «Молодежный» в Кировском районе. Мэрия объявила электронный аукцион по поиску подрядчику, победившая на торгах компания должна подготовит основание для мини-футбольного поля, смонтирует систему дренажа. Искусственное покрытие должно быть устойчиво к нагрузкам и предотвращать получение травм у спортсменов, рассказали «КП-Волгоград» в администрации города.

По периметру нового поля будет смонтирована система освещения для проведения тренировок в темное время суток. Начальная стоимость работ составляет 20 миллионов 230 тысяч рублей, сообщается в документации на сайте госзакупок. Аукцион пройдет 16 сентября. Сроки работ – с момента подписания контракта до 1 декабря 2021 года.

Напомним, ФОК «Молодежный» был открыт в 2015 году. Сооружение включает в себя два бассейна, спортивный зал для занятий баскетболом, мини-футболом, гандболом и волейболом. Площадка имеет трибуны вместимостью 600 человек.

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