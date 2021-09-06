В Волгограде скоро начнется снос стадиона «Трактор»

Схема стадиона "Трактор" и территории рядом с ним после обновления Фото: Екатерина СИМОХИНА

Подрядная организация заступила на территорию стадиона «Трактор», чтобы сровнять его с землей. Рабочие начали подготовку к демонтажу старого здания арены в Тракторозаводском районе Волгограда. Сейчас оттуда вывозят весь спортивный инвентарь и ломают деревянные элементы трибун. Как рассказали «КП-Волгоград» в администрации города, затем рабочие при помощи тяжелой техники разберут обветшавшие сооружения и подготовят площадку для строительства новых объектов.

До конца 2021 года подрядчику необходимо полностью разломать трибуны, которые находятся в аварийном состоянии, и неиспользуемые долгое время объекты. Также строители разберут фундамент и вывезут весь мусор. Демонтажем «Трактора» занимается компания «СК Лидер», с которой был заключен контракт на снос арены за 7 миллионов 920 тысяч рублей. Заказчиком работ является муниципальное бюджетное учреждение СК «Зенит».

После демонтажа на стадионе начнется строительство новых спортивных объектов. Мэрия возведет трибуну на 500 человек, физкультурно-оздоровительный комплекс. Рядом с футбольным полем появятся беговые дорожки, сектора для толкания ядра и прыжков в длину, а также площадки для баскетбола, мини-футбола, волейбола, пляжного футбола. Проходные «Трактора» являются объектом культурного наследия регионального значения, их реставрируют и обновят территорию вокруг них. Рядом с ареной разобьют парковую зону.