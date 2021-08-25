В Волгограде сделают новое футбольное поле за 4,5 миллиона

В Волгограде появится новое футбольное поло. Его построят на базе СШОР №11 по футболу «Зенит-Волгоград» в Кировском районе. Мэрия объявила электронный аукцион по выбору подрядчика. Он определится на торгах 6 сентября. По контракту строителям предстоит обустроить футбольное поле 60 на 30 метров с искусственным газоном на улице Писемского, 34. Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, подрядная организация подготовит щебеночно-песчаное основание, смонтирует систему дренажа и уложит покрытие, которое сможет выдерживать нагрузки и обезопасит от травм юных футболистов.

Футбольная площадка также будет оборудована системой освещения для занятий в вечернее время. Начальная стоимость закупки составляет 4,5 миллиона рублей. Как сообщается в документах аукциона, подрядчик должен выполнить все работы за 20 дней с момента подписания контракта.

Отметим, СШОР №11 была основана в 1975 году. Сейчас в футбольной спортшколе занимаются 850 юных футболистов в возрасте от семи до 18-ти лет. Тренерский состав состоит из 25-ти специалистов. Тренировки проходят на стадионе «Судостроитель» в Красноармейском районе, на улице Писемского, 34 в Кировском районе, на улице Прибалтийской, 1а в Краснооктябрьском районе и на улице Быкова, 8б в Тракторозаводском районе.