В День города в центре Волгограда устроят две ярмарки

В этом году праздник устроят в пойме Царицы. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В 2021 году Волгоград будет отмечать День города в выходные 11 и 12 сентября. Главными событиями программы праздничных мероприятий станут винный фестиваль, концерт, салют и ярмарки в пойме Царицы.

Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, на площади в парке «Царицынском» у музея «Россия – моя история» 11 и 12 сентября с 11 до 20 часов на ярмарке свою продукцию представят фермеры из районов области. На прилавках будут овощи, фрукты, масло, рыба, молочная и мясная продукция, сладости и кондитерские изделия. Желающие сомгут продегустировать вино, а дачников будет ждать рассада. Рядом развернется ярмарка мастеров «О! Маркет», где местные умельцы представят товары, сделанные своими руками.

Что еще посмотреть и куда сходить в День города 2021 в Волгограде, смотрите здесь.