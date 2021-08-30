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Досуг30 августа 2021 11:35

День города 2021 в Волгограде: винный фестиваль, парусная регата, музыкальный парад

Волгоград 11 и 12 сентября отметит свое 432-летие. «КП-Волгоград» публикует программу праздничных мероприятий Дня города.
Эдуард ПальгуновЭдуард Пальгунов
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На День города запланировали около 70 мероприятий, часть из которых пройдет онлайн

На День города запланировали около 70 мероприятий, часть из которых пройдет онлайн

Фото: Екатерина СИМОХИНА

Традиционно в начале осени в Волгограде отмечается день города. Совсем скоро ему исполнится 432 года. Праздничные мероприятия пройдут 11 и 12 сентября, в программе – около 70 событий. К сожалению, из-за ситуации с коронавирусом многие торжества пройдут в онлайн-формате. Однако волгоградцы все-таки смогут отметить День города не только дома, но и на гуляниях в каждом районе. Основные торжества развернутся в центре. «КП-Волгоград» публикует, как 11 и 12 сентября отметят День города 2021 в Волгограде.

Некоторые мероприятия начнутся еще до вторых выходных сентября. В муниципальных учреждениях города пройдут музыкально-поэтические, литературно-музыкальные гостиные, посвященные Волгограду и князю Александру Невскому. Также в честь великого военачальника в сентябре-октябре в школах Волгограда состоятся онлайн-уроки и конкурс исследовательских работ. Волгоградцы смогут принять участие в квизах, игре «Что? Где? Когда», соревнованиях по настольному теннису в Клубах пожилых людей. В этом году ко Дню города будет приурочено открытие Вахты Памяти на Посту №1 у Вечного огня на площади Павших Борцов – начало 6 сентября в 10.00.

Мероприятия в режиме онлайн запланировали волгоградские театры, библиотеки, образовательные учреждения, которые на своих страницах в социальных сетях покажут мультимедийные выставки, экскурсии и концерты. В честь Дня города на местных стадионах 11 сентября стартует чемпионат Волгограда по футболу, который продлится до ноября.

11 и 12 сентября на площади рядом с музеем «Россия – моя история» в пойме Царицы с 11.00 до 20.00 будет работать специализированная ярмарка «Межрегиональный форум «Волга-Дон Агро Фест». На ней волгоградцы смогут продегустировать продукцию российских виноделов. Рядом, в парке «Царицынский», в субботу и воскресенье с 12.00 до 22.00 жителей и гостей города встретит ярмарка «О! Маркет», на которой местные умельцы представят товары, сделанные своими руками. Также 11 и 12 сентября с 12.00 до 18.00 волгоградцы смогут понаблюдать за речными соревнованиями – в акватории Волги пройдет парусная регата «Кубок Сталинграда».

Как может измениться волгоград в ближайшие годы? Жители города смогут узнать, посмотрев выставку макетов «Траектория развития города». Она пройдет на верхней террасе Центральной набережной 11 и 12 сентября с 14.00 до 19.00. В воскресенье с 12.00 до 14.00 участники технических клубов отправятся в авто- и мотопробег «Колеса истории». Его маршрут будет проложен от нижней террасы Центральной набережной через проспект Ленина, Мамаев курган до площади Павших Борцов. В этот же день на нижней террасе Набережной пройдет музыкальный парад «Поем с тобой, любимый город!», после которого празднование 432-летия Волгограда завершится фейерверком. Он прогремит 12 сентября в 21.00 на нижней террасе Набережной 62-й Армии.

Полную программу Дня города 2021 в Волгограде может посмотреть здесь.

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