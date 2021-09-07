В Астрахани поймали 25-летнего мужчину, избившего диджея в волгоградском клубе «Gatsby»

Кадр с видео https://www.instagram.com/djgee_/

В минувшие выходные в популярном волгоградском клубе «Gatsby» посетитель напал на диджея и сильно избил его. Молодого человека, который приехал в Волгоград из Мозамбика и поступил в политех, а ночами подрабатывал музыкантом, госпитализировали с травмами. Его обидчика поймали не сразу – тот успел уехал в Астрахань. Сотрудники угрозыска ГУ МВД России по Волгоградской области вместе с коллегами из соседнего региона вычислили нападавшего.

- Полицейские установили личность и задержали неработающего 25-летнего мужчину, причинившего телесные повреждения диджею. Мужчина был задержан в Астрахани и настоящее время доставлен в Волгоград для проведения следственных действий. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областного Главка.

Напомним, конфликт случился из-за того, что пьяный гость клуба в грубой форме попросил темнокожего парня включить музыку, а на отказ полез драться. В ход пошел даже кальян. Отметим, что изначально сообщалось о нескольких нападавших.