В Волгограде после нападения на темнокожего диджея в баре «Gatsby» возбудили уголовное дело

Кадр с видео https://www.instagram.com/djgee_/

Полиция Волгограда возбудила уголовное дело по статье «Хулиганство» после нападения на диджея DJ Gee в клубе «Gatsby». Инцидент произошел в минувшие выходные: темнокожего музыканта избили за то, что он отказался поставить песню. Как рассказал сам потерпевший, посетитель был очень груб, а потом и вовсе применил физическую силу. В итоге парня избили сразу несколько человек, его ударили кальяном. Диджея госпитализировали.

- По факту причинения травм ди-джею одного из клубов Волгограда возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Проводится комплекс необходимых оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий. Санкция статьи предусматривает наказание до семи лет лишения свободы, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.