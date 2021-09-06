Колонию оштрафовали почти на 17 миллионов за бездействие при строительстве детсада в Волжском

Постановление вынес мировой судья Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Исправительная колония №26 сорвала сроки строительства детского сада в Волжском. Это выяснилось после проверки прокуратуры Красноармейского района Волгограда законности расходования средств национального проекта «Демография». По нему и возводится образовательное учреждение в городе-спутнике, а подрядчиком является ИК-26 регионального УФСИН.

В отношении исправительной колонии было возбуждено производство по делу об административном правонарушении за бездействие. Обязательства по контракту были не выполнены. Мировой судья признал ИК-26 виновной и наказал штрафом в 16 миллионов 700 тысяч рублей. Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано, рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

Напомним, ранее волгоградское Управление Федеральной антимонопольной службы выявили картельный сговор при строительстве детского сада в Волжском. Его должны были построить на улице Иртышской, 16 за 140 миллионов. В деле оказались замешаны чиновники администрации города, Исправительная колония № 26 и ООО «Каспий». ИК-26 за это получила штраф в 6 миллионов рублей.