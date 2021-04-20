В Волгоградской области колонию оштрафовали на 6 миллионов за сговор при строительстве детсада

Руководство колонии до настоящего момента не признало факт совершения административного правонарушения Фото: Артем КИЛЬКИН

Волгоградское УФАС привлекло к административной ответственности исправительную колонию №26 за сговор при строительстве детского сада в Волжском. Учреждению были выписаны штрафы на общую сумму, превышающую 6 миллионов рублей. ИК №26 вошла в картельный сговор с управлением капитального строительства администрации Волжского и ООО «Каспий». В феврале УФАС признало их нарушения при заключении антиконкурентного соглашения. Подписанный контракт привел к ограничению доступа к участию в торгах на возведение детсада на улице Иртышской, 16 в поселке Металлург города-спутника. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в пресс-службе УФАС по Волгоградской области. Учреждение дошкольного образование возводится в рамках нацпроекта «Демография». Стоимость работ составляет около 140 миллионов рублей

- Столь существенная сумма наложенного штрафа обусловлена целым рядом обстоятельств, отягчающих административную ответственность, включая извлечение в результате совершения административного правонарушения дохода в размере более 100 миллионов рублей, - уточнили в УФАС.

Еще руководство колонии уклонялось от предоставления информации, необходимой для расчета штрафа. Также исправительное учреждение до настоящего времени не признало факт совершения административного правонарушения.

Напомним, в Волгоградской области возбудили уголовное дело о картельном сговоре при строительстве детского сада в Волжском. Фигурантами стали бывший начальник Управления капитального строительства администрации Волжского Михаил Шушко, гендиректор ООО «Каспий» и начальник исправительной колонии №26. Отметим, в декабре Михаила Шушко отправили в СИЗО.