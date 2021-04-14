В Волгоградской области чиновник, застройщик и начальник колонии подозреваются в сговоре при строительстве детсада за 140 миллионов

Детский сад возводится по национальному проекту Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгоградской области возбудили уголовное дело о картельном сговоре при строительстве детского сада в Волжском. В него могли войти чиновник администрации Волжского, начальник исправительной колонии и застройщик. Учреждение дошкольного образования возводится в поселке Металлург по адресу улица Иртышская, 16 по национальному проекту «Демография». Стоимость работ составляет почти 140 миллионов рублей. 26 февраля 2020 года Управление капитального строительства администрации Волжского объявило о проведении электронного аукциона для выбора подрядчика. Победителем стало ООО «Взлет А». Проигравшие участники торгов обжаловали итоги в УФАС по Волгоградской области. Но аукцион был признан законным, а жалобы остались без удовлетворения, рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе региональной прокуратуры. Однако и с победителем торгов ООО «Взлет А» по инициативе чиновника муниципальный контракт заключен не был.

- В дальнейшем с целью уклонения от проведения конкурентных процедур и привлечения к выполнению работ определенного подрядчика руководством Управления капитального строительства администрации Волжского принято решение о заключении муниципального контракта на строительство названного дошкольного образовательного учреждения с исправительным учреждением. Впоследствии вопреки требованиям законодательства исправительным учреждением для выполнения строительных работ привлечена организация, проигравшая аукцион, - добавили в прокуратуре.

И проигравшая на торгах фирма - ООО «Каспий» - фактически приступила к выполнению работ на объекте задолго до объявления конкурсных процедур на строительство детского сада.

Нарушения исключили конкурентную процедуру освоения бюджетных средств и ограничили права других хозяйствующих субъектов. На основании материалов проверки прокуратуры Волжского было возбуждено уголовное дело в отношении начальника Управления капитального строительства администрации Волжского Михаила Шушко, генерального директора ООО «Каспий», проигравшего аукцион, а также начальника Исправительной колонии №26. Расследование уголовного дела проводится Следственным отделом по городу Волжскому регионального СУ СКР. Добавим, что Михаила Шушко в декабре суд поместил в СИЗО.