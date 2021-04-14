Волгоград
Еще
Радио
Волгоград
Еще
Радио
Волгоград
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия14 апреля 2021 10:09

В Волгоградской области чиновник, застройщик и начальник колонии подозреваются в сговоре при строительстве детсада за 140 миллионов

После проверки прокуратуры возбуждено уголовное дело
Эдуард ПальгуновЭдуард Пальгунов
КомментироватьОставить комментарий
Детский сад возводится по национальному проекту

Детский сад возводится по национальному проекту

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгоградской области возбудили уголовное дело о картельном сговоре при строительстве детского сада в Волжском. В него могли войти чиновник администрации Волжского, начальник исправительной колонии и застройщик. Учреждение дошкольного образования возводится в поселке Металлург по адресу улица Иртышская, 16 по национальному проекту «Демография». Стоимость работ составляет почти 140 миллионов рублей. 26 февраля 2020 года Управление капитального строительства администрации Волжского объявило о проведении электронного аукциона для выбора подрядчика. Победителем стало ООО «Взлет А». Проигравшие участники торгов обжаловали итоги в УФАС по Волгоградской области. Но аукцион был признан законным, а жалобы остались без удовлетворения, рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе региональной прокуратуры. Однако и с победителем торгов ООО «Взлет А» по инициативе чиновника муниципальный контракт заключен не был.

- В дальнейшем с целью уклонения от проведения конкурентных процедур и привлечения к выполнению работ определенного подрядчика руководством Управления капитального строительства администрации Волжского принято решение о заключении муниципального контракта на строительство названного дошкольного образовательного учреждения с исправительным учреждением. Впоследствии вопреки требованиям законодательства исправительным учреждением для выполнения строительных работ привлечена организация, проигравшая аукцион, - добавили в прокуратуре.

И проигравшая на торгах фирма - ООО «Каспий» - фактически приступила к выполнению работ на объекте задолго до объявления конкурсных процедур на строительство детского сада.

Нарушения исключили конкурентную процедуру освоения бюджетных средств и ограничили права других хозяйствующих субъектов. На основании материалов проверки прокуратуры Волжского было возбуждено уголовное дело в отношении начальника Управления капитального строительства администрации Волжского Михаила Шушко, генерального директора ООО «Каспий», проигравшего аукцион, а также начальника Исправительной колонии №26. Расследование уголовного дела проводится Следственным отделом по городу Волжскому регионального СУ СКР. Добавим, что Михаила Шушко в декабре суд поместил в СИЗО.

Криминал