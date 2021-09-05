Полицейские ищут водителя, сбившего молодую женщину на пешеходном переходе

Днем 4 сентября в Тракторозаводском районе Волгограда под колеса автомобиля попала пешеход. В 14-40 на улице Ополченской водитель ехал со стороны улицы Гроссмана по направлению к проспекту Ленина. Напротив дома №1 на улице Ополченской машина, марку которой пока установить не удалось, сбила 38-летнюю женщину. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области.

- Женщина переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения транспортного средства, - отметили в региональном Главке МВД.

Волгоградка получила травмы, ее увезли в больницу. А автомобилист с места ДТП скрылся, сейчас его ищет полиция.

Напомним, накануне в двух авариях в Волгоградской области погибли 2 человека. Смертельные ДТП произошли в Камышинском и Ленинском районах. А в Красноармейском районе Волгограда при столкновении двух иномарок пострадали 5 человек, в том числе годовалая девочка.