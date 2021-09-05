Вылетели в кювет: в Волгоградской области произошли 2 смертельные аварии

В Волгоградской области в субботу, 4 сентября, произошли две аварии, в которых погибли двое мужчин. Ранним утром в Камышинском районе 35-летний мужчина, у которого не было водительских прав, за рулем «ВАЗ-21063» на 41-м километре трассы «Камышин - Воднобуерачное» не справился с управлением, сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области. Автомобиль съехал с дороги в кювет, где перевернулся. Водитель скончался до приезда скорой помощи.

В Ленинском районе в 19.31 на первом километре магистрали «Ленинск – Покровка – Лещев» 41-летний мужчина на «Шевроле Ниве» превысил скорость, из-за чего не справился с управлением и вылетел в кювет. Прибывшие на место аварии медики констатировали смерть водителя.