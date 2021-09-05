В Волгограде после ДТП с участием двух «Hyundai» в больницу увезли годовалую девочку и четверых взрослых

Четверых взрослых и ребенка госпитализировали Фото: Иван МАКЕЕВ

В Волгограде накануне вечером, 4 сентября, в аварии пострадали 5 человек, в том числе маленький ребенок. В 22.20 на улице Удмуртской в Красноармейском районе 31-летний водитель на «Hyundai Solaris» не соблюдал дистанцию и врезался в «Hyundai Accent», которым управлял 30-летний мужчина. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области, от удара «Accent» отлетел в световую опору, а «Solaris» - на трубу теплотрассы.

В результате происшествия бригады скорой помощи увезли в больницу обоих водителей, годовалую девочку, а также двух женщин 25-ти и 56-ти лет.