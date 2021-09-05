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Происшествия5 сентября 2021 10:15

В Волгограде после ДТП с участием двух «Hyundai» в больницу увезли годовалую девочку и четверых взрослых

Авария произошла в Красноармейском районе
Эдуард ПальгуновЭдуард Пальгунов
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Четверых взрослых и ребенка госпитализировали

Четверых взрослых и ребенка госпитализировали

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Волгограде накануне вечером, 4 сентября, в аварии пострадали 5 человек, в том числе маленький ребенок. В 22.20 на улице Удмуртской в Красноармейском районе 31-летний водитель на «Hyundai Solaris» не соблюдал дистанцию и врезался в «Hyundai Accent», которым управлял 30-летний мужчина. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области, от удара «Accent» отлетел в световую опору, а «Solaris» - на трубу теплотрассы.

В результате происшествия бригады скорой помощи увезли в больницу обоих водителей, годовалую девочку, а также двух женщин 25-ти и 56-ти лет.