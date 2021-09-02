В волгоградском ЦПКиО появится полкилометра гирлянд

В ЦПКиО уложили газон вокруг пруда, по которому отдыхающие плавают на лодочках. Фото: Администрация Волгограда.

В Центральном парке культуры и отдыха в Волгограде продолжаются работы по благоустройству. Чтобы в вечернее время было не темно гулять по аллеям, на территории появится дополнительное освещение. Специалисты планируют установить в ЦПКиО 500 метров гирлянд. Как рассказали «КП-Волгоград» в администрации мэрии, также там появятся лазерные прожекторы, световые лучи которых охватывают расстояние в 80 метров. Еще в сентябре инвестор начнет высадку 250 деревьев и ста кустарников.

- Среди них - ивы, дубы, сосны, пихты и др. Также компания-исполнитель уложит еще 1500 квадратных метров рулонного газона вблизи основных пешеходных дорожек, - отметили в мэрии.

Рабочие уже завершили класть газон у декоративного пруда, сделали подсветку из 60 прожекторов. На аттракционе с искусственным каналом заработали 2 ручья протяженностью 7 метров.