«Черную дыру» и водный канал открыли в волгоградском ЦПКиО

Водный канал начал работать в ЦПКиО. Фото: Администрация Волгограда.

В волгоградском Центральном парке культуры и отдыха 6 августа открылись новые площадки для отдыхающих. Волгоградцы и гости города теперь могут проводить время в водном канале и в молодежной зоне с зеркальным и лазерным лабиринтами, аттракционом «Черная дыра» и VR-аттракционом. Как рассказали «КП-Волгоград» в администрации города, новые комплексы предусмотрены для посетителей от 5 лет и старше.

По водному каналу, протяженность которого 110 метров, отдыхающие смогут кататься на десяти лодках. По периметру искусственного водотока была смонтирована прожекторная подсветка растений. Деревья и кустарники с вечера начинают освещаться разными цветами.

В парке открылись лабиринты. Фото: Администрация Волгограда.

- Чистота воды поддерживается при помощи системы очистки и фильтрации, - отметили в мэрии.

В августе у водного канала будут установлены арт-объекты в виде парящих камней со стекающей водой. Также там сделают 2 ручья. Ранее в ЦПКиО открыли пруд, по которому можно плавать на лодках и розовом фламинго.

В парке возводится интерактивный комплекс, в котором будут игровые площадки и аттракционы для всех возрастов. Среди них – водные горки, фонтаны, бассейны.