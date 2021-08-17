Ковидарии в поликлиниках Волгограда и области переведут на круглосуточный режим работы

Тест на ковид можно будет сделать и ночью. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Из-за осложнения ситуации с коронавирусом в Волгоградской области и ожидаемого всплеска заболеваемости в начале осени клинический совет во главе с губернатором Андреем Бочаровым принял ряд решений. В их числе – перевод «красных зон» в поликлиниках на круглосуточный режим работы, развертывание в госпиталях еще тысячи дополнительных мест для пациентов с коронавирусом, в том числе число мест в реанимациях для тяжелых больных увеличат до 260. Особое внимание – обеспечению больниц кислородом, а пациентов – бесплатными лекарствами.

- От наших действий, направленных прежде всего на упреждение, зависит жизнь и здоровье людей, - подчеркнул губернатор Андрей Бочаров. - Мы надеемся на лучшее, но готовимся к различным вариантам развития ситуации.

Так, часть ковидных отделений поликлиник вскоре будут принимать пациентов даже ночью. Это даст возможность более оперативно получать результаты тестов на коронавирус, как можно скорее начать лечение заболевших и обеспечить их для этого бесплатными лекарствами. Кроме того с 1 сентября волонтеры-медики вновь будут работать как «Дистанционный помощник врача» для тех, кто лечится дома. Поликлиникам выделят дополнительный транспорт для врачей, также закупят с запасом экспресс-тесты на коронавирус.

Вакцинация от коронавируса также остается в зоне особого внимания, регион пока далек от выполнения плана. Еще одно решение клинического совета касается прививок от гриппа. Вакцину для этого решили закупить заранее. Продолжится осенью и углубленная диспансеризация переболевших коронавирусом волгоградцев. Сейчас такое обследование прошли около 4 тысяч человек.

Тем временем, к началу учебного года оперштаб Волгоградской области готовит новые карантинные ограничения по коронавирусу.