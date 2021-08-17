Губернатор о ситуации с коронавирусом в Волгоградской области: COVID-19 распространяется в 2-3 быстрее, чем в 2020 году

В больницах разворачивают дополнительные ковидные койки. Фото: Артем КИЛЬКИН

На клиническом совете по борьбе с коронавирусом 17 августа обсуждали, как сдержать распространение инфекции в Волгоградской области. По словам губернатора Андрея Бочарова, ситуация на самом деле непростая. Только за последнюю неделю в регионе зафиксировано около 2300 новых случаев COVID-19 – это в три раза больше, чем еженедельно в мае и в два раза больше, чем в июне.

- Это говорит о более агрессивном характере вируса, который по скорости распространения в 2-3 раза превышает скорость распространения вируса, с которым мы столкнулись в 2020 году, - подчеркнул глава региона.

По словам специалистов, ковид в регионе в основном носит внутрисемейный характер, немало и завозных случаев. Кроме того, раньше обычного в этом году начался сезон ОРВИ. Заболеваемость пневмонией выросла в 2,5 раза по сравнению со среднемноголетними значениями. За неделю обнаруживают ее у 20,4 тысячи волгоградцев.

- Все это, конечно, вызывает серьезную обеспокоенность не только специалистов, но и всех нас. Эти факторы, на мой взгляд, необходимо обязательно учитывать при прогнозировании развития ситуации, - подчеркнул губернатор.

Каждый день в регионе проводят более 7 тысяч тестов на коронавирус, с начала пандемии провели почти 2 миллиона исследований. Система здравоохранения работает в режиме пиковых нагрузок. В ближайшую неделю в ковидных госпиталях дополнительно развернут еще тысячу коек, общее число мест достигнет 7000, при этом 15% из них будет в резерве на случай осложнения ситуации. А вот от выполнения плана по вакцинации регион пока далек.

- Хорошие, но пока еще недостаточные темпы набрала вакцинация жителей Волгоградской области, которая приближается к 60% плана и составляет более 700 тысяч человек, - озвучил данные Андрей Бочаров.

В итоге на клиническом совете приняли ряд решений, которые касаются вакцинации от ковида, углубленной диспасеризации заболевших, организации медпомощи в поликлиниках и стационарах. В ближайшее время часть амбулаторных ковидариев Волгограда и области переведут на круглосуточный режим работы.