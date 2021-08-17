Волгоградская область не выполнила план по вакцинации от коронавируса

Прививки хотят делать далеко не все. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

На 17 августа 2021 года Волгоградская область далека от выполнения плана по вакцинации населения от коронавируса. Отставание заметное – регион пока приближается лишь к 60% от заданных показателей. Такие данные озвучил на заседании клинического совета губернатор Андрей Бочаров.

- Хорошие, но пока еще недостаточные темпы набрала вакцинация жителей Волгоградской области, которая приближается к 60% плана и составляет более 700 тысяч человек, - отметил Андрей Бочаров.

В Волгограде и области действует 61 прививочный пункт в поликлиниках, 10 пунктов работают в торговых центрах и самый большой – в музее «Россия – моя история», также действуют выездные мобильные бригады. Но все же до коллективного иммунитета волгоградцам еще далеко. Осенью специалисты ожидают обострения ситуации с ковидом, поэтому на клиническом совете решали, как сдержать распространение коварной инфекции.