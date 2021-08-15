В понедельник отключат электричество в трех районах Волгограда

Энергетики будут проводить плановые работы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Начало рабочей недели в Волгограде часть жителей трех районов Волгограда встретят без электричества и с подтаявшими холодильниками. Как сообщили «КП-Волгоград» в электросетевой компании, в графике отключений света в понедельник, 16 августа 2021 года, оказались многоквартирные дома Тракторозаводского и Краснооктябрьского районов, а также две улицы в Красноармейском. Энергетики будут проводить плановые ремонты и профилактические работы.

16 августа на юге Волгограда обесточат дома на улице Чойбалсана, №1/1, 1/2, 1/3, 2а, 3/1, 5, 5/3, 6, 9, а также на улице Барабинской, №13-23. Электроэнергии в Красноармейском не будет с 9 до 17 часов.

На Тракторном в понедельник отключат свет в старой части района. Останутся «во тьме» средь бела с 9 утра до 17.00 дня жители домов и общежитий на улицах Дзержинского, №19, 25, 27, 31, 33, 35 и Жолудева, №4, 12, 16, 18, 20, 20а. На Красном оставят без света улицу Штеменко, дома №39, 41, 43, 45, 47, а также дома № 94, 96 и 98 на улице Еременко. Электроэнергии не будет также с 9.00 до 17.00.

Кроме того, с понедельника и вторника часть волгоградцев останутся без горячей воды (адреса), а 17 августа в трех районах не будет еще и газа (список адресов).