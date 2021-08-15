В трех районах Волгограда 17 августа отключат газ

Газа не будет около суток. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Из-за плановых ремонтных работ на объектах систем газоснабжения и газораспределения во вторник, 17 августа 2021 года, часть жителей трех районов Волгограда на сутки останутся без газа. Как сообщили «КП-Волгоград» в компании «Газпром межрегионгаз Волгоград», временно приостановят поставку голубого топлива в жилые дома и СНТ Тракторозаводского, Краснооктябрьского и Красноармейского районов.

В Тракторозаводском районе 17 августа 2021 с 1.00 до 20.00 отключат газ в домах по адресам: улица Котельникова, дома №69 и 71; улица Лодыгина, №1-7;9;11-13; переулок Красина, дом №10; улица Тракторостроителей, №1;3;5; улица Ушакова, №2-10; улица Янтарная, дом №65.

Также 17 августа 2021 с 1.00 до 20.00 без газа останутся жители пяти улиц в Краснооктябрьском районе: Заполярная, дом №20; Ломоносова, дома №38, 40, 43, 44-50, 49, 69, 71; Типографская, дома №56-66, Жданова, 20б, 20в, 22а, 26, 28, 34, 29, 29 а, 31, 33, 35, 43, а также дом №28 в переулке Вязниковский.

Наиболее масштабными отключения газа 17 августа будут в Красноармейском районе, где на сутки с 9 часов утра 17 августа до 9 утра 18 августа 2021 без голубого топлива останутся дома частного сектора, а также семи СНТ и поселка Нагорный. Газ отключат по адресам: улица 40 лет ВЛКСМ, 47, Ленинаканская, 70-76, 86, 91, 92, Костюшко,№76, Плеханова,№ 75-79, 83-97, 178/1, 178/3, 178/9а, 178/10, 178/14, 178/23, 178/31, 178/32, 178/33, 178/36, 178/39, 178/42, 178/44, 178/45, 178/47, 178/48, 178/49, 178/50, 178/51, 178/52, 178/58, 178/61, 178/63, 178/69, 178/75, 178/88, 178/89, 178/93, СНТ «Полезный отдых -1», дома №1, 5, 7, 13, СНТ «Полезный отдых -2», дома №10, 13, СНТ «Портовик», дома №13, 30, 37, 39, 42, 53, 68, 69, 70, СНТ «Строитель», дома №15, 16/16а, 28, 29 А, 31, 33, 36, СНТ «Шлюзовик», дома №1, 4, 6, 92, СНТ «Шлюзовик», квартал 11, участок 14, а также в поселке Нагорный, дома №37, 38, 39, 40, 42, 49, 50, 51, 53, 54, 62;64; 65;71 а;72.

Волгоградцев просят не включать в это время газовые плиты и котлы, чтобы избежать несчастных случаев.