Отключат горячую воду в середине августа в четырех районах Волгограда

Греть воду придется от двух дней до двух недель. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгограде продолжается лето, а это значит, что часть жителей города по очереди остаются без горячей воды, пользуются водогрейками и купаются в тазиках. В середине августа 2021 года в числе коммунальных страдальцев окажутся жители четырех районов Волгограда. Начиная с 16 и 17 августа горячую воду отключат в Дзержинском, Центральном, Ворошиловском и Красноармейском районах. Как сообщили «КП-Волгоград» в ресурсоснабжающей компании «Концессии теплоснабжения», продлятся отключения от двух дней до двух недель.

В Красноармейском районе Волгограда отключения горячей воды, запланированные в большом жилом массиве с 17 числа, перенесли на неделю. Так что в середине августа без горяченькой останется лишь один дом на улице Доценко, 70. Жителям придется купаться в тазиках с 16 по 27 августа 2021.

В Ворошиловском районе вторая серия отключений горячей воды с 17 по 18 августа 2021 ждет жильцов домов №50 и 52 по улице Рабоче- Крестьянской. И целых две недели с 17 по 30 августа сидеть без удобств придется проживающим по адресам: улица Буханцева, №20 и 22, улица Липецкая, №3 и 3а, улица Воркутинская, №3.

В Дзержинском горячей воды с 17 по 27 августа не будет на Ангарском. Затронут отключения более 30 домов на семи улицах (адреса). И в Центральном районе в числе коммунальных страдальцев в течение трех суток с 16 по 18 августа 2021 окажутся жители 14 улиц жилого массива в границах улиц Глазкова и Краснознаменской (адреса).

Где еще отключат горячую воду в августе 2021, смотрите здесь.