Волгоградцам запретили отдыхать в природных парках

Фото: Комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области

В Волгоградской области ввели запрет на посещение природных парков. Жители и гости региона не смогут в них пребывать с целью отдыха и туризма. Соответствующей постановление подписал исполняющий обязанности губернатора Волгоградской области Александр Дорждеев. Документ ужесточает меры особого противопожарного режима, которые продолжает действовать на территории региона.

Как сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на документ, граждане не могут посещать особо охраняемые природные территории регионального значения, определяемых облкомприроды. Постановление вступило в силу с 12 августа и будет действовать до конца особого противопожарного режима, который был установлен с 18 мая.

Из-за аномально жаркой погоды и ветра на большей части территории региона сохраняется высокая и чрезвычайная пожароопасность. Напомним, до конца августа действует запрет на посещение лесов из-за угрозы пожаров. Спасатели третий день продолжают тушить крупное возгорание в Даниловском районе.