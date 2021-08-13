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Общество13 августа 2021 10:35

Волгоградцам запретили отдыхать в природных парках

В Волгоградской области ужесточили меры по соблюдению особого противопожарного режима
Эдуард ПальгуновЭдуард Пальгунов
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Фото: Комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области

Фото: Комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области

В Волгоградской области ввели запрет на посещение природных парков. Жители и гости региона не смогут в них пребывать с целью отдыха и туризма. Соответствующей постановление подписал исполняющий обязанности губернатора Волгоградской области Александр Дорждеев. Документ ужесточает меры особого противопожарного режима, которые продолжает действовать на территории региона.

Как сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на документ, граждане не могут посещать особо охраняемые природные территории регионального значения, определяемых облкомприроды. Постановление вступило в силу с 12 августа и будет действовать до конца особого противопожарного режима, который был установлен с 18 мая.

Из-за аномально жаркой погоды и ветра на большей части территории региона сохраняется высокая и чрезвычайная пожароопасность. Напомним, до конца августа действует запрет на посещение лесов из-за угрозы пожаров. Спасатели третий день продолжают тушить крупное возгорание в Даниловском районе.