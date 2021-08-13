В Волгоградской области спасатели локализовали крупный лесной пожар

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области

На протяжении двое суток пожарные борются с лесным пожаром в Даниловском районе вблизи хутора Каменночерновский. Огонь полыхает на площади 330 га, его ликвидируют 130 человек и 40 единиц техники. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Главного управления МЧС России по Волгоградской области, к утру 13 августа возгорание было локализовано. Спасатели продолжают проливку отдельных очагов.

- Работая в тяжелейших условиях, при сильном порывистом ветре и в ночное время огнеборцам удалось остановить распространение огня и не допустить его перехода на населенные пункты, - отметили в спасательном ведомстве.

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области

Пожарные, лесники и добровольцы используют ранцевые огнетушители, мотопомпы, «хлопуши», рукавные линии. Также для обследования территории возгорания используются беспилотные летательные аппараты. Погибших и пострадавших нет. Тушение лесного пожара в Даниловском районе продолжается.

Напомним, огонь в лесном массиве вспыхнул днем 11 августа предположительно из-за попавшей в дерево молнии. К вечеру среды площадь пожара увеличилась, власти приняли решение эвакуировать жителей хутора Каменночерновский.