В Волгоградской области назвали предполагаемую причину крупного пожара в Даниловском районе

150 человек тушат пожар в Даниловском районе. Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области.

В Даниловском районе Волгоградской области вторые сутки тушат крупный лесной пожар. Огонь охватил территорию в 200 га возле хутора Каменночерновский. Возгорание произошло 11 августа около 12.00. По предварительным данным, причиной пожара стала гроза, сообщили «КП-Волгоград» в облкомприроды. В настоящее время с огнем борются около 150 человек и 30 единиц техники.

- К тушению огня были подключены силы и средства Даниловского, Котовского и Руднянского лесничеств, а также ГУ МЧС России по Волгоградской области и Облкомбезопасности населения, - отметили в облкомприроды.

Межведомственную работу по ликвидации лесного пожара в Даниловском районе координирует региональный оперативный штаб. Накануне вечером губернатор Андрей Бочаров принял решение эвакуировать жителей Каменночерновского в пункт временного размещения в хуторе Лобойково. Одну женщину пришлось госпитализировать в ЦРБ - она не смогла бы оперативно покинуть свой дом из-за проблем со здоровьем. До населенных пунктов огонь пока не дошел, но локализовать его пока не удалось.