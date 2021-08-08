Детский омбудсмен проконтролирует ситуацию с ребенком из видео в больнице Волгограда

На видео малыш сам пытается убирать за собой в запертой палате. Кадр видео.

Шокирующее видео из больницы Волгограда, где запертый в палате двухлетний ребенок пытается измазанной простыней убрать с пола собственные фекалии, облетело соцсети и СМИ. Проследить за ситуацией и помочь мальчику и его семье, пообещала детский омбудсмен Анна Кузнецова. Она обратилась в прокуратуру Волгоградской области, та организовала проверку. Расследование этого случая проводят также СК и региональный облздрав.

- Когда я вижу подобное, хочется спросить: «Это точно лучше для ребенка?» Мальчика поместили в больницу по акту ПДН и поместили в палату одного, без присмотра взрослых... Мы связались с регионом, сейчас вопрос решен и вместе с малышом находится его мама... Обращаемся в прокуратуру, теперь в обиду не дадим и проконтролируем вопрос жизнеустройства, - прокомментировала взбудораживший общественность случай уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

Кроме того в пресс-службе омбудсмена сообщили, что в ближайшее время маму с малышом в больнице навестят представители Ассоциации организаций по защите семьи. Они выяснят, какая помощь им нужна и подключат профильные службы.