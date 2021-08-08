В Волгограде двухлетнего ребенка заперли одного в больничной палате без ухода и еды

В инфекционных отделениях пациентов держат в отдельных боксах. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Родители, которые вместе со своими детьми находятся в инфекционном отделении филиала детской больницы №8 Волгограда, сообщили о двухлетнем мальчике, который дожидается отправки в детдом и заперт один в палате. По словам женщин, ребенку не меняли горшки и памперсы, и почти не кормили, чтобы он реже ходил в туалет. Сейчас комитет здравоохранения Волгоградской области проводит в больнице проверку. Организовал доследственную проверку и следственный комитет.

Жалобу на бесчеловечное обращение с малышом мамы пациентов инфекционки направили в СКР. Накануне ночью в больницу нагрянули с проверкой следователи. Но мальчик в это время был в порядке, чист и спокойно спал. Выяснилось и то, почему он остался в палате один.

- До этого момента мать ребенка оставила его на несколько дней у знакомых, чтобы малыш не мешал увеселительному проведению времени и распитию спиртного, - сообщили в региональном СУ СКР.

По данным облздрава, ребенок с 30 июля находится в больнице с подозрением на ОРЗ и до этого жалоб на его содержание в медучреждении не поступало. Малыш гиперактивный, но очень самостоятельный для своих лет. После того, как эта история просочилась в СМИ, ему уделяют больше внимания.

- Произошедший случай – единственный за все время пребывания маленького пациента в больнице. Медперсонал сразу же отреагировал на ситуацию, оперативно появившись в палате. Ребенок получает 5-разовое питание в определенные часы согласно меню и в соответствии своему возрасту и состоянию здоровья. Мальчик идет на поправку и его уже готовят к выписке, - прокомментировали «КП-Волгоград» в облздраве.

Что же касается того, что ребенок заперт один в палате, то медики объясняют это требованиями ковидного времени. Каждый пациент инфекционного отделения должен находиться в своем боксе и исключить все контакты с другими заболевшими и их родителями.