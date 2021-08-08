«Он как зверь в этой клетке, весь в фекалиях»: в Волгограде двухлетнего малыша заперли одного в палате инфекционки без еды и ухода

Ребенок сам пытается убирать за собой. Кадр видео.

Шокирующие кадры с двухлетним ребенком, который заперт один в палате и сам пытается измазанной фекалиями простыней убрать за собой, выложили в соцсети женщины, которые вместе со своими детьми находятся в инфекционной больнице №8 Волгограда. По словам матерей, ребенка держали неделю взаперти, ему не меняли горшки и памперсы, почти не кормили и не давали воды, чтобы он как можно реже ходил в туалет. Сейчас комитет здравоохранения Волгоградской области проводит в больнице проверку. Организовал доследственную проверку и следственный комитет.

- Всё в фекалиях* (слово изменено), всё измазано, - со слезами в голосе рассказывает голос за кадром. - Вот ребенок несет простыню, она тоже в фекалиях. За ребенком никто не смотрит, совершенно. Он сам по себе, он весь в фекалиях. Здесь врачи за детьми вообще не смотрят.

По словам женщин, ребенок – отказник. Мама маленького Макса** (имя изменено) – наркоманка. Поэтому сына у нее забрали и поместили в больницу до отправки в детдом. Но персонал больницы держит мальчика весь день одного взаперти в отдельном боксе. Малышу не меняют горшок и памперсы, кормят раз в сутки. Ребенок постоянно плачет и стучится в стекло, сердце находящихся в больнице женщин не выдерживает такого нечеловеческого отношения. К тому же из бокса идет зловоние. Но к чужому малышу их не пускают.

- Он как зверь в этой клетке, в фекалиях, в непроветриваемой комнате – так уже неделю, - рассказывает одна из женщин. – Погладить его, пожалеть не дают… Он зовет маму. И днем, и ночью он один, и к нему не пускают.

Заявляют матери и о жестокости медперсонала:

- После того, как он фекалии по полу размазал, она ему говорит, что еще раз так сделаешь, я тебе по морде это размажу. Нам медсестры говорят – это не ваше собачье дело, не лезьте.

Растиражировав шокирующее видео по соцсетям, женщины также обратились в следственный комитет. Уже этой ночью в больницу нагрянули следователи. Но к тому моменту мальчик уже был в порядке - чист, накормлен и спокойно спал. Хотя его действительно держат в изоляции, таковы правила.

- Мать ребенка оставила его на несколько дней у знакомых, чтобы малыш не мешал увеселительному проведению времени и распитию спиртного, - сообщили в региональном СУ СКР. Поэтому сына ей уже не вернут.

Проверку провел и комитет здравоохранения Волгоградской области. По данным ведомства, мальчику 2,5 года, в больнице он с 30 июля. Малыш гиперактивный и очень самостоятельный. Поместили его в инфекционку с подозрением на ОРЗ. По словам чиновников, до этого дня жалоб от родителей на отношение к этому ребенку они не получали. Однако сейчас Максу уделяют больше внимания.

- Произошедший случай – единственный за все время пребывания маленького пациента в больнице. Медперсонал сразу же отреагировал на ситуацию, оперативно появившись в палате. Ребенок получает 5-разовое питание в определенные часы согласно меню и в соответствии своему возрасту и состоянию здоровья. Мальчик идет на поправку и его уже готовят к выписке, - прокомментировали «КП-Волгоград» в облздраве.

Попадет ли маленький Макс в детдом или его все же заберут другие родственники, пока не ясно.

«Комсомолка» продолжит следить за развитием событий.