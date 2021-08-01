Футболисты «Ротора» сделали вторую прививку от коронавируса

1 августа "Ротор" уколол второй компонент. Фото: пресс-служба "Ротора".

Второй компонент «Спутника V» на следующий день после игры с «Волгарем» укололи футболистам волгоградского «Ротора». У сине-голубых есть неделя до следующей игры – 8 августа игроки едут в Химки играть против липецкого «Металлурга», за это время все восстановятся, даже если у кого-то возникнут осложнения. Вместе с игроками прививку от коронавируса сделали и сотрудники административного штаба «Ротора». Таким образом, клуб полностью завершил вакцинацию всех сотрудников. Первую прививку они сделали 11 июля.

Теперь дело за болельщиками. Они смогут посещать футбол при условии, если «Волгоград Арена» получит статус зоны, свободной от коронавируса, и если у них будет QR-код. Его выдают всем, кто сделал прививку или переболел коронавирусом в последние полгода. Пока матчи «Ротора» проходят без зрителей. Исключение сделали лишь для фан-сектора и зрителей скай-боксов.