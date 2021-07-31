Пять простых выводов по матчу Ротор – Волгарь

Фото: ФК "Волгарь"

В 4-м туре первенства ФНЛ «Ротор» на «Волгоград Арене» принимал астраханский «Волгарь». Для обеих команд старт сезона не задался. Пока они идут в нижней части турнирной таблице. Перед очной встречей у них было по 3 набранных очка. Нижневолжское дерби сильнейшего не выявило. Матч между «Ротором» и «Волгарем» завершился со счетом 1:1. «КП-Волгоград» рассказывает о том, что следует вынести из этой игры.

СТАЛО ВЕСЕЛЕЕ

Второй матч подряд «Ротор» проводит на «Волгоград Арене» без зрителей. Почти без зрителей. В игре 3-го тура с хабаровским СКА на стадионе не пустовали только скайбоксы. А перед встречей с «Волгарем» сделали исключение для активных болельщиков. Так что с начала нижневолжского дерби сине-голубых погнали вперед фанаты. Их было около 250 человек. Камерной и грустной обстановка на «Волгоград Арене» точно не была. На протяжении всего матча с сектора D110 фанаты скандировали «Только один город, только один клуб! Волгоград – «Ротор» Волгоград», «Вперед, за «Ротор» и другие кричалки. А в конце первого тайма болельщики устроили перекличку с ложей прессы и скайбоксами.

НАЧАЛИ ПО-ХОЗЯЙСКИ, НО ПРОПУСТИЛИ

После трех предыдущих матчей многие болельщики «Ротора», да и сами игроки недоумевали, почему на своем поле команда начинала играть очень осторожно. Соперники буквально запирали сине-голубых в обороне, вынуждая хозяев играть вторым номером. Только потихоньку подопечные Дмитрия Хохлова переламывали ситуацию на поле. В матче с «Волгарем» все было иначе. «Ротор» сразу же взял мяч под свой контроль, большими силами идя вперед. Только удивить чем-то астраханцев сине-голубым не удавалось. Гости плотно выстроились в защите, а у волгоградцев даже не было моментов для удара. Поэтому дивидендов из территориального преимущества хозяева не получили. Зато «Волгарь» по-настоящему акцентированную атаку провел на истечении 15-й минуты. Команда Виталия Панова получила право на угловой. Погосов сделал подачу во вратарскую, где капитан астраханцев Локтионов вколотил мяч в сетку. А через несколько минут бело-голубые могли удвоить преимущество. Юсупов оказался метрах в восьми от ворот, но с острого угла. После удара форварда мяч ударился в штангу. А что «Ротор»? За ним было территориальное преимущество, но без угрозы для оппонентов.

ТРЕТИЙ МАТЧ В БОЛЬШИНСТВЕ

Пока все матчи в первенстве ФНЛ «Ротор» проводит на «Волгоград Арене». Домашними для волгоградцев стали 4 игры, 3 из которых они проводили в большинстве. Во встрече с «Текстильщиком» соперники хозяев остались в меньшинстве на 70-й минуте. Во 2-м туре в составе «Олимпа-Долгопрудный» сразу 2 футболиста отправились отдыхать раньше времени – на 73-й и 90-й минутах. А в дуэли с «Волгарем» «Ротор» имел почти целый тайм на игру 11 на 10. Защитник астраханцев Ведерников на 38-й минуте получил абсолютно ненужную желтую карточку – ударил после свистка, оказавшись в офсайде. А на 47-й минуте Данила сбил в центре поля Дудиева, начал спорить с арбитром, за что был наказан желтой карточкой, ставшей красной. А уже в компенсированное время у «Волгаря» еще одну красную схлопотал Павлишин, ударивший в лицо Дудиеву.

ЗА «РОТОР» ЗАБИВАЮТ ТОЛЬКО ЗАЩИТНИКИ

«Ротор» пока не может найти игру в атаке. В трех предыдущих матчах команда забила лишь один гол, автором которого в ворота «Олимпа» во 2-м туре стал Бериашвили. В матче с «Волгарем» весь второй тайм волгоградцы наседали на чужие ворота. Но опасных моментов почти не было. В атаку шли все, даже защитники. И именно они снова пришли на выручку форвардам. В добавленное время Ташаев сделал передачу с левого фланга в штрафную, где Байрыев головой переправил мяч в ворота, кстати, бывшей команды. Но капитан «Ротора» не стал радоваться, а показал своим партнерам, чтобы они быстро взяли мяч и понесли его на центр поля в надежде успеть забить еще. Но как ни старались волгоградцы, волевую победу они не одержали. Счет больше не изменился. 1:1 – «Ротор» в четвертый раз в сезоне играет вничью.

ЗАТЯНУВШАЯСЯ СЕРИЯ

Пока в этом сезоне «Ротор» не порадовал своих болельщиков хотя бы одной победой. Все игры завершаются вничью. А безвыигрышная серия волгоградцев тянется с прошлого сезона Российской премьер-лиги. С учетом двух турниров, сине-голубые не побеждают в шести встречах подряд.

В 5-м туре «Ротор» на выезде сыграет с липецким «Металлургом» 8 августа. «Волгарь» в этот же день дома примет «КАМАЗ».