«Мы не будем их жесточить»: мэр Волгограда рассказал, где в центре смогут гонять самокатчики

Виталий Лихачев предложил самокатчикам кататься на нижней террасе набережной, но пока там идет ремонт Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгограде многократно увеличилось число самокатчиков. Юные и взрослые горожане встают на эти средства передвижения, нажимают полный газ и устремляются вдаль. Далеко не все из них следят за скоростью, а ведь люди на электросамокатах гоняют по тротуарам, регулярно сбивая пешеходов. Этот вопрос стал больным для Волгограда. С этим согласился глава города Виталий Лихачев во время инспекции реконструкции Центральной набережной.

- Больной для города вопрос. Очень много стихийных самокатчиков. Нам не очень хочется их жесточить. Когда самокаты гоняют по тротуарам, с этого ничего хорошего не получится, пока законодатель все эти вещи урегулирует. Просто запретить – проще всего, - рассказал мэр Волгограда.

Виталий Лихачев отметил, что для езды на самокатах нужно определить площадки. Он предложил два места для катания. Правда, сейчас там идет реконструкция – речь о Центральной набережной. Строители там будут работать до декабря.

- На самом деле нужно предоставить площадки. На набережной эти территории есть – это нижняя и средняя террасы, по которым можно гонять. Там нет пешеходных дорожек.

На участке набережной между улицами Комсомольской и Родимцева, где сейчас продолжается реконструкция, будут велодорожки. Мэр города заявил, что волгоградцы по ним смогут кататься и на самокатах.

Отметим, только за последнюю неделю в Волгограде случилось несколько происшествий, в котором электросамокатчики сбили пешеходов. Подросток на набережной наехал на 7-летнюю девочку и скрылся, а у ребенка диагностировали перелом ключицы. Там же 29-летняя волгоградка на популярном средстве передвижения сбила 5-летнего мальчика.