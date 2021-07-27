Волгоградка на электросамокате сбила 5-летнего мальчика на набережной

Девушка случайно сбила ребенка на самокате. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Накануне, 26 июля, в городскую больницу №7 в Волгограде госпитализировали 5-летнего мальчика, которого сбила девушка на электросамокате. У ребенка травма головы. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, очередной случай наезда произошел на Центральной набережной. 29-летняя волгоградка решила впервые прокатиться на популярном транспорте, но не справилась с управлением.

Камеры наружного видеонаблюдения засняли, как девушка очень медленно едет по пешеходной дорожке, потом резко срывается вперед и врезается в ребенка. Очевидцы вызвали скорую. Отметим, что обе стороны урегулировали вопрос мирно – родители ребенка не имеют претензий.

По закону водители электросамокатов считаются пешеходами. Как таковых скоростных ограничений для них нет, как и ответственности в случае подобного происшествия.