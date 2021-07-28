СК просит волгоградцев помочь в поиске насильника 14-летней девочки

Дмитрий Соболев подозревается в изнасиловании ребенка. Фото: СУ СКР по региону.

21 июля в Кировском районе Волгограда педофил надругался над 14-летней девочкой, которая возвращалась домой. Следственный комитет по Волгоградской области возбудил уголовное дело по статье «Изнасилование несовершеннолетней» и обращается к волгоградцам с просьбой помочь в поиске преступника. Напомним, ранее «КП-Волгоград» сообщала о розыске 35-летнего Дмитрия Соболева – рецидивиста, судимого за убийство, грабеж и изнасилование. Именно он напал на беззащитную школьницу, а затем скрылся. Жертва педофила смогла опознать негодяя. Как оказалось, он вышел из тюрьмы в 2020 году и снова взялся на старое.

- По уголовному делу проводятся неотложные следственные действия, принимаются исчерпывающие меры, направленные на установление локации подозреваемого и всех обстоятельств совершенного преступления, допрашиваются свидетели, назначены необходимые экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе регионального СУ СКР.

Волгоградцев, которые видели похожего мужчину или знакомы с ним и знают его точное местонахождение, просят сообщить об этом анонимно.

Телефон доверия ГУ МВД России по Волгоградской области - (8442) 30-44-44

Телефону Дежурной части ГУ МВД России по Волгоградской области - (8442) 30-44-45

Отделение дежурных следователей следственного управления Следственного комитета России по Волгоградской области по телефонам: 8 (937) 729-87-98, (8442) 30-20-20,

Следственный отдел по Кировскому району по телефонам: (8442) 44-08-77, (8442) 44-49-00, либо «02».