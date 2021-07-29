Убил любовницу кирпичом, насиловал: в Волгограде продолжаются поиски опасного преступника, изнасиловавшего девочку

Дмитрий Соболев опасен. Если вы его видели, позвоните по номеру 112 Фото: СУ СКР по Волгограсдкой области.

Волгоградские следователи и полицейские продолжают искать 35-летнего педофила Дмитрия Соболева, который 21 июля надругался над 14-летней девочкой в Кировском районе города-героя. Мужчина недавно вышел на свободу – он отсидел 9 лет за жестокое убийство возлюбленной. До этого волгоградца судили за грабеж и изнасилование. Сейчас рецидивист Дмитрий Соболев скрывается. Жителей Волгоградской области просят проявить бдительность и сообщить любую информацию о разыскиваемом.

УБИЛ КИРПИЧОМ

За убийство возлюбленной Соболеву дали 9 лет колонии строгого режима, куда он отправился в апреле 2012 года по решению Дзержинского районного суда. Преступление совершил с особой жестокостью. В материалах уголовного дела говорится, что с будущей жертвой Соболев познакомился в 2010 году, они стали жить вместе в дачном поселке. Однажды парочка поругалась, конфликт закончился рукоприкладством и расставанием. Потом Соболев много злоупотреблял и преследовал бывшую. А в один из визитов решил ее убить.

На девушку Соболев набросился с кирпичом. Когда та перестала подавать признаки жизни, завернул в мешок и выбросил в камыши неподалеку от дач. Искупался в реке, чтобы смыть кровь, выбросил орудие убийства и спокойно на такси доехал до дома. Соболев никак не хотел в тюрьму, поэтому через несколько дней вернулся на место преступления, чтобы перепрятать тело получше – в колодец. Но разу же после этого по наводке родственников погибшей его арестовали. Он признался, что расправился с волгоградкой.

Фото: СУ СКР по Волгоградской области.

Все, кто знал мужчину, говорили, что он крайне агрессивен к окружающим. Может просто так избить. Так знакомый описывает Соболева.

«С детства знаком с Соболевым. Характеризует, как неуравновешенного и трусливого человека. Поведение Соболева бывает неадекватно, тот часто придумывает разные истории и рассказывает их окружающим. Соболев стал сильно злоупотреблять спиртными напитками, и в последнее время он трезвым его не видел».

Психиатры нашли у Соболева психическое расстройство – легкую форму умственной отсталости. Но в лечении он не нуждался.

В момент убийства «сознание у него было не помрачено, он правильно ориентировался в окружающей обстановке, поддерживал адекватный ситуации речевой контакт, действия носили целенаправленный характер и не диктовались какими-либо болезненными переживаниями. Соболев мог сознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими».

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

Напомним, информация об изнасиловании девочки-подростка появилась несколько дней назад в соцсетях. После и СУ СКР по региону подтвердили информацию о случившемся. Вечером 21 июля 14-летняя школьница возвращалась домой. Внезапно на нее напал Соболев, изнасиловал и скрылся. Несовершеннолетняя запомнила, как он выглядит, и смогла описать его внешность. В фотороботе опознали рецидивиста.

Следственный комитет Волгоградской области возбудил уголовное дело по статье «Изнасилование несовершеннолетней». Сотрудники следкома активно опрашивают свидетелей и ищут преступника.

- С учетом имеющихся данных, у органов следствия есть основания полагать, что подозреваемый может скрываться в одном из районов Волгограда либо Волгоградской области, - отметили в ведомстве.

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Телефон доверия ГУ МВД России по Волгоградской области - (8442) 30-44-44

Телефону Дежурной части ГУ МВД России по Волгоградской области - (8442) 30-44-45

Отделение дежурных следователей следственного управления Следственного комитета России по Волгоградской области по телефонам: 8 (937) 729-87-98, (8442) 30-20-20,

Следственный отдел по Кировскому району по телефонам: (8442) 44-08-77, (8442) 44-49-00, либо «02».