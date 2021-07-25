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Происшествия25 июля 2021 15:58

В Волгограде разыскивают 35-летнего подозреваемого в изнасиловании

Мужчина прописан в Кировском районе города-героя, где и совершил преступление
Юлия ДанильченкоЮлия Данильченко
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Полицейские Волгограда разыскивают 35-летнего Дмитрия С., подозреваемого в изнасиловании. Ориентировка на преступника появилась в одном из популярных пабликов города-героя. Сообщается, что мужчина надругался над несовершеннолетней. «КП-Волгоград» подтвердили информацию о разыскиваемом в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Известно, что мужчина был прописан и жил в Кировском районе. Предположительно он может быть одет в темную бейсболку, джинсовую рубашку голубого цвета, темные штаны и обувь. Сотрудники отдела полиции №7 уточняют, что волгоградца подозревают по статье 132 УК РФ «Изнасилование».