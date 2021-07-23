Был неоднократно судим: волгоградские полицейские нашли мужчину, который избивал ребенка в кустах

ПДН проверит условия проживания семьи, которую весь день искала полиция. Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.

Волгоградские полицейские накануне вечером, 22 июля, нашли мужчину, который избивал маленького мальчика в кустах около ЦПКиО. Насилие над ребенком устроил 36-летний житель Волжского. Ранее он был неоднократно судим за наркотики и кражи, сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области. Волжанин бил 6-летнего малыша кулаками по голове и ногой по туловищу в состоянии алкогольного опьянения. Он пояснил, что у него такие методы воспитания сына своей гражданской супруги.

В каких условиях проживает семья и как воспитываются в ней дети, выяснит Подразделение по делам несовершеннолетних вместе с органами профилактики. Ранее по факту насилия над малолетним ребенком была организована доследственная проверка. Процессуальный материал дела были направлены в Следственное управление СКР по региону.

Мужчина избивал сына своей гражданской супруги. Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.

Напомним, в социальных сетях было опубликовано видео, как мужчина ругает и избивает маленького мальчика в кустах возле обрыва у ЦПКиО. Малыш получил от взрослого изверга удары по голове и туловищу. Плачущий мальчик подбежал за помощью к маме, которая стояла с двумя маленькими дочками. Однако женщина не защитила сына, которого к себе снова позвал пьяный мужчина. Очевидцы сняли избиение на видео. Полиция начала поиск обидчика ребенка.

Сотрудники ПДН городского и областного Управлений МВД изучили данные нескольких сотен семей, просмотрели записи камеры видеонаблюдения, опросили водителей общественного транспорта, службы такси, возможных свидетелей и очевидцев. Информация о розыске распространили региональные и федеральные СМИ. Следователи рекомендовали мужчине и женщине незамедлительно и самостоятельно обратиться в следственный отдел по Центральному району города Волгограда.