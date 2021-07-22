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Общество22 июля 2021 10:11

Волгоградцы сняли на видео, как пьяный мужчина в кустах избивает ребенка

Никто из прохожих, и даже его мать не вступились за малыша
Эдуард ПальгуновЭдуард Пальгунов
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Фото предоставлено ГУ МВД России по Волгоградской области

Фото предоставлено ГУ МВД России по Волгоградской области

Полиция устанавливает личности родителей, которые накануне гуляли рядом с Центральным парком культуры и отдыха в Волгограде. А причиной их розыска стало избиение пьяным мужчиной маленького мальчика в кустах. Волгоградец, который еле стоял на ногах, бил ребенка кулаком по голове, а также ногой по туловищу. Удары сопровождались руганью. Рядом с двумя малолетними девочками стояла женщина, которая не защитила мальчика. По всей видимости, она тоже была пьяна. Плачущий малыш подбежал к ней. Но мать не стала жалеть сына.

Избиение на видео сняли прохожие. Однако они тоже не вступились за ребенка. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области, никто не посчитал нужным сообщить о насилии в отношении ребенка. Полиция начала проверку после публикации видео в социальных сетях.

- Граждан, располагающих информацией, позволяющей идентифицировать лиц на фото, либо установить их местонахождение, также просят сообщить в дежурную часть УМВД России по Волгограду по телефону 8 (8442) 93-01-11 или 02, - отметили в региональном Главке МВД.