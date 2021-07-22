Волгоградцу, избившему ребенка у ЦПКиО, предложили явиться с повинной в следком

В Волгограде ищут мужчину, который истязал мальчика на глазах у прохожих. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Полиция и следователи разыскивают волгоградца, который вечером 21 июля издевался над маленьким мальчиком неподалеку от стадиона «Волгоград Арена». Картина разворачивалась на глазах у случайно прохожей, которая засняла избиение малолетнего и выложила запись в соцсетях. Собственно, благодаря этому правоохранители и заинтересовались семьей и ее неадекватными методами воспитания. Сотрудники СУ СКР и ГУ МВД по Волгоградской области организовали проверку.

На записи видно, как в присутствии матери и еще двух маленьких девочек, которым от силы 3-5 лет, мужчина ударил ребенка по голове и лицу несколько раз, словесно унижал его. Женщина, явно пьяная, вела себя равнодушно и никак не реагировала. Перепуганные малышки тоже молча наблюдали за истязанием мальчика. Очевидно, для них это не впервой. После удара ногой телу, волгоградец еще долго ругался и махал кулаками. Что сейчас с избитым ребенком – неизвестно. Пока «героя» ролика найти не могут, но настоятельно просят его прийти с повинной.

- Следователи рекомендуют мужчине и женщине, запечатленным на видеозаписи, незамедлительно и самостоятельно обратиться в следственный отдел по Центральному району города Волгограда (улица Рокоссовского, 10) для дачи объяснений, - прокомментировали «КП-Волгоград» в пресс-службе регионального СУ СКР.

Видео вызвало волну возмущений среди волгоградцев. Все сошлись во мнении, что детей нужно спасать.

«Пьяный нашёл себе соперника! Малой такой беззащитный, сердце сжимается», - написала в комментариях девушка.

«После такого удара у бедного малыша сотрясение может быть. Что за родители? Видео в ПДН надо!», - верно заметила собеседница.

Горожане надеются, что полицейские и следователи благодаря огласке в СМИ как можно быстрее вычислят негодяя. Людей, которые знают эту семью, просят не оставаться равнодушными и обратиться в соответствующие органы.

- Сотрудники СКР просят очевидцев данного происшествия, а также лиц, кому известна личность мужчины и женщины, запечатленных на видеозаписи, обратиться в следственный отдел по Центральному району. Анонимность и конфиденциальность гарантируется, - добавили в следкоме.

Телефоны для связи: 33-89-66, 8-937-567-84-29 (руководитель Следственного отдела Центрального района Суров Владимир Владимирович).