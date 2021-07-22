На бульваре вдоль улицы Титова в Волгограде сделали освещение

Фото: Администрация Волгограда

В Волгограде продолжается благоустройство бульварной зоны вдоль улицы Титова. Подрядчик завершил установку системы наружного освещения. Были сделаны 49 фонарей. Как рассказали «КП-Волгоград» в администрации города, параллельно на участке модернизируют и расширяют систему автоматического полива. Водопровод сделают перед тем, как специалисты приступят к высадке растений. На бульваре на улице Титова в Краснооктябрьском районе появятся свыше 2000 кустов сортовых роз и 600 кустов бирючины обыкновенной.

- Все саженцы из местных питомников, а значит, уже акклиматизированы к погодным условиям региона, - отметили в мэрии.

Также вдоль улицы Титова высадят молодой каштан и свыше 5500 квадратных метров рулонного газона. Кроме этого, сохранят и существующие насаждения. Занимаются строители и тротуарной плиткой. Сейчас проходит ее укладка на площади 2600 квадратных метров. В завершении благоустройства на бульваре установят лавочки и урны.

Напомним, бульварную зону на Титова от малого проспекта имени Ленина до улицы Таращанцев начали благоустраивать после рейтингового голосования. Работы проходят в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Подрядчиком была выбрана компания ООО «РАЙ-ГРАСС», которая не приступила к исполнению контракта и сорвала сроки благоустройства. Мэрия расторгла с ней договор, теперь преображение территории в Краснооктябрьском районе ведет ООО «Астрол - ДСК».