В Волгограде выбрали нового подрядчика для благоустройства улицы Титова

На Титова высадят молодые каштаны и розы. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В этом году в Волгограде благоустроят 8 общественных пространств. Везде давно кипит работа и только на улице Титова тишина. Из-за срыва графика с прежним подрядчиком расторгли контракт и заключили новый. Как сообщили «КП-Волгоград» в мэрии, администрация Краснооктябрьского района перезаключила контракт на благоустройство пешеходной зоны на улице Титова со вторым участником аукциона. Работы здесь уже в ближайшие дни начнет волгоградская компания «Астрол - ДСК».

- В предыдущие годы специалисты предприятия ООО «Астрол - ДСК» выполняли работы по благоустройству дворовых территорий и реконструкции улично-дорожной сети. Компания зарекомендовала себя как добросовестный исполнитель, - отмечают в администрации Волгограда.

Напомним, ранее контракт на благоустройство улицы Титова МБУ «ЖКХ Краснооктябрьского района» заключила с ООО «РАЙ-ГРАСС». Но затем в одностороннем порядке договор расторгли, так как подрядчик сорвал сроки начала работ и поставил под угрозу их дальнейшее выполнение. Компанию занесли в «черный» список. На Красном уже не впервые сталкиваются с недобросовестными подрядчиками – в парке 70-летия Победы так и не появилась поливочная система.

Теперь рабочим «Астрол - ДСК» предстоит заменить остатки старого тротуара на улице Титова в границах от Таращанцев до малого проспекта. Дорожки здесь выложат плиткой. Недавно сделанный поливочник снова заменят. В земле проложат кабель для новых фонарей и поставят лавочки вдоль дороги. В прогалинах каштановой аллеи высадят новые деревья, а на разделительной полосе – две тысячи кустов роз, как в советские времена, и 600 кустов бирючины. Добавит зелени улице и новый газон.